Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously. Pagină de internet oficială: https://thedataverse.io/ Carte albă: https://odinprotocol.io/docs/odin-whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru GeoDB (GEO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GeoDB (GEO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.97K $ 28.97K $ 28.97K Ofertă totală: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Ofertă aflată în circulație: $ 177.40M $ 177.40M $ 177.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 57.16K $ 57.16K $ 57.16K Maxim dintotdeauna: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Minim dintotdeauna: $ 0.00008007 $ 0.00008007 $ 0.00008007 Preț curent: $ 0.00016331 $ 0.00016331 $ 0.00016331 Află mai mult despre prețul tokenului GeoDB (GEO)

Tokenomie pentru GeoDB (GEO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GeoDB (GEO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GEO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GEO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GEO, explorează prețul în direct al tokenului GEO!

Predicție de preț pentru GEO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GEO? Pagina noastră de predicție de preț pentru GEO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

