Informații despre GearUp (GUP) GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike. Pagină de internet oficială: https://www.gearup.today/

Tokenomie și analiză de preț pentru GearUp (GUP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GearUp (GUP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.34K $ 8.34K $ 8.34K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.34K $ 8.34K $ 8.34K Maxim dintotdeauna: $ 0.328423 $ 0.328423 $ 0.328423 Minim dintotdeauna: $ 0.00064096 $ 0.00064096 $ 0.00064096 Preț curent: $ 0.00083444 $ 0.00083444 $ 0.00083444 Află mai mult despre prețul tokenului GearUp (GUP)

Tokenomie pentru GearUp (GUP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GearUp (GUP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GUP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GUP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GUP, explorează prețul în direct al tokenului GUP!

Predicție de preț pentru GUP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GUP? Pagina noastră de predicție de preț pentru GUP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GUP!

