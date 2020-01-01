Tokenomie pentru Fufu (FUFU) Descoperă informații cheie despre Fufu (FUFU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fufu (FUFU) FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed. Pagină de internet oficială: https://www.uwufufu.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Fufu (FUFU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fufu (FUFU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.23K $ 12.23K $ 12.23K Ofertă totală: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ofertă aflată în circulație: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.23K $ 12.23K $ 12.23K Maxim dintotdeauna: $ 0.0283095 $ 0.0283095 $ 0.0283095 Minim dintotdeauna: $ 0.00001433 $ 0.00001433 $ 0.00001433 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Fufu (FUFU)

Tokenomie pentru Fufu (FUFU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fufu (FUFU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FUFU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FUFU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FUFU, explorează prețul în direct al tokenului FUFU!

Predicție de preț pentru FUFU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FUFU? Pagina noastră de predicție de preț pentru FUFU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FUFU!

