Informații despre Fortune Token (FRTN) What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What's next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards. Pagină de internet oficială: https://app.ebisusbay.com/ Carte albă: https://ebisusbay.notion.site/ebisusbay/Ryoshi-Dynasties-8cb0bb21ad194af092cf1e1f8a8846c6

Tokenomie și analiză de preț pentru Fortune Token (FRTN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fortune Token (FRTN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 355.33K $ 355.33K $ 355.33K Ofertă totală: $ 996.28M $ 996.28M $ 996.28M Ofertă aflată în circulație: $ 285.29M $ 285.29M $ 285.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Maxim dintotdeauna: $ 0.091031 $ 0.091031 $ 0.091031 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00124505 $ 0.00124505 $ 0.00124505 Află mai mult despre prețul tokenului Fortune Token (FRTN)

Tokenomie pentru Fortune Token (FRTN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fortune Token (FRTN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRTN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRTN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRTN, explorează prețul în direct al tokenului FRTN!

Predicție de preț pentru FRTN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FRTN? Pagina noastră de predicție de preț pentru FRTN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

