Informații despre Foom (FOOM) What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders' life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created. Pagină de internet oficială: http://foom.club/ Cumpără FOOM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Foom (FOOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Foom (FOOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.05M $ 28.05M $ 28.05M Ofertă totală: $ 175.00T $ 175.00T $ 175.00T Ofertă aflată în circulație: $ 175.00T $ 175.00T $ 175.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.05M $ 28.05M $ 28.05M Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Foom (FOOM)

Tokenomie pentru Foom (FOOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Foom (FOOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FOOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FOOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FOOM, explorează prețul în direct al tokenului FOOM!

Predicție de preț pentru FOOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FOOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru FOOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FOOM!

