Tokenomie pentru Flicker (FKR) Descoperă informații cheie despre Flicker (FKR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Flicker (FKR) Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators. Pagină de internet oficială: https://flickerfkr.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Flicker (FKR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Flicker (FKR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 961.40K $ 961.40K $ 961.40K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 307.96M $ 307.96M $ 307.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Maxim dintotdeauna: $ 0.00689786 $ 0.00689786 $ 0.00689786 Minim dintotdeauna: $ 0.00194379 $ 0.00194379 $ 0.00194379 Preț curent: $ 0.00312183 $ 0.00312183 $ 0.00312183 Află mai mult despre prețul tokenului Flicker (FKR)

Tokenomie pentru Flicker (FKR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Flicker (FKR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FKR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FKR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FKR, explorează prețul în direct al tokenului FKR!

Predicție de preț pentru FKR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FKR? Pagina noastră de predicție de preț pentru FKR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FKR!

