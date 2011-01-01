Tokenomie pentru First bitcoin kid (TPU) Descoperă informații cheie despre First bitcoin kid (TPU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre First bitcoin kid (TPU) This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The *First Bitcoin Kid (TPU)* project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, *First Bitcoin Kid (TPU)* aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives. Pagină de internet oficială: https://www.tpucoin.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru First bitcoin kid (TPU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru First bitcoin kid (TPU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.41K $ 36.41K $ 36.41K Ofertă totală: $ 987.17M $ 987.17M $ 987.17M Ofertă aflată în circulație: $ 987.17M $ 987.17M $ 987.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 36.41K $ 36.41K $ 36.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.00300023 $ 0.00300023 $ 0.00300023 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului First bitcoin kid (TPU)

Tokenomie pentru First bitcoin kid (TPU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru First bitcoin kid (TPU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TPU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TPU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TPU, explorează prețul în direct al tokenului TPU!

Predicție de preț pentru TPU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TPU? Pagina noastră de predicție de preț pentru TPU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TPU!

