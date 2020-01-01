Tokenomie pentru Fathom Dollar (FXD) Descoperă informații cheie despre Fathom Dollar (FXD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fathom Dollar (FXD) FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens. One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace. Pagină de internet oficială: https://fathom.fi/ Carte albă: https://gist.github.com/BaldyAsh/3676a18b003758057f634c9af2cfe49a

Tokenomie și analiză de preț pentru Fathom Dollar (FXD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fathom Dollar (FXD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Maxim dintotdeauna: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Minim dintotdeauna: $ 0.531849 $ 0.531849 $ 0.531849 Preț curent: $ 0.669975 $ 0.669975 $ 0.669975 Află mai mult despre prețul tokenului Fathom Dollar (FXD)

Tokenomie pentru Fathom Dollar (FXD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fathom Dollar (FXD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FXD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FXD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FXD, explorează prețul în direct al tokenului FXD!

Predicție de preț pentru FXD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FXD? Pagina noastră de predicție de preț pentru FXD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FXD!

