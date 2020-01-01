Tokenomie pentru FATGF (FATGF) Descoperă informații cheie despre FATGF (FATGF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FATGF (FATGF) $FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn't care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman? Pagină de internet oficială: https://fatgf.xyz/home/

Tokenomie și analiză de preț pentru FATGF (FATGF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FATGF (FATGF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 333.08K $ 333.08K $ 333.08K Ofertă totală: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M Ofertă aflată în circulație: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 333.08K $ 333.08K $ 333.08K Maxim dintotdeauna: $ 0.00758849 $ 0.00758849 $ 0.00758849 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00033953 $ 0.00033953 $ 0.00033953 Află mai mult despre prețul tokenului FATGF (FATGF)

Tokenomie pentru FATGF (FATGF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FATGF (FATGF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FATGF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FATGF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FATGF, explorează prețul în direct al tokenului FATGF!

Predicție de preț pentru FATGF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FATGF? Pagina noastră de predicție de preț pentru FATGF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FATGF!

