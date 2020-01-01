Tokenomie pentru Eye Future by Virtuals (EYE) Descoperă informații cheie despre Eye Future by Virtuals (EYE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Eye Future by Virtuals (EYE) Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors. Pagină de internet oficială: https://eyefuture.org/ Cumpără EYE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Eye Future by Virtuals (EYE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Eye Future by Virtuals (EYE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.92K $ 23.92K $ 23.92K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.92K $ 23.92K $ 23.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.00523552 $ 0.00523552 $ 0.00523552 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Eye Future by Virtuals (EYE)

Tokenomie pentru Eye Future by Virtuals (EYE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Eye Future by Virtuals (EYE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EYE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EYE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EYE, explorează prețul în direct al tokenului EYE!

Predicție de preț pentru EYE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EYE? Pagina noastră de predicție de preț pentru EYE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EYE!

