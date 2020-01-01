Tokenomie pentru Expand (XZK) Descoperă informații cheie despre Expand (XZK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Expand (XZK) Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security. Pagină de internet oficială: https://expandzk.com/ Carte albă: https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf Cumpără XZK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Expand (XZK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Expand (XZK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 883.39K $ 883.39K $ 883.39K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 410.76M $ 410.76M $ 410.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Maxim dintotdeauna: $ 0.187647 $ 0.187647 $ 0.187647 Minim dintotdeauna: $ 0.00212312 $ 0.00212312 $ 0.00212312 Preț curent: $ 0.00215061 $ 0.00215061 $ 0.00215061 Află mai mult despre prețul tokenului Expand (XZK)

Tokenomie pentru Expand (XZK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Expand (XZK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XZK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XZK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XZK, explorează prețul în direct al tokenului XZK!

Predicție de preț pentru XZK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XZK? Pagina noastră de predicție de preț pentru XZK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XZK!

