Tokenomie pentru ExchangeCoin (EXCC) Descoperă informații cheie despre ExchangeCoin (EXCC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre ExchangeCoin (EXCC) TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins. Pagină de internet oficială: https://excc.co Carte albă: https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru ExchangeCoin (EXCC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ExchangeCoin (EXCC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.60M Ofertă totală: $ 32.00M Ofertă aflată în circulație: $ 30.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.67M Maxim dintotdeauna: $ 0.259997 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.052208

Tokenomie pentru ExchangeCoin (EXCC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ExchangeCoin (EXCC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EXCC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EXCC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

