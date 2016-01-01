Tokenomie pentru Ethos (ETHOS) Descoperă informații cheie despre Ethos (ETHOS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ethos (ETHOS) Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. Pagină de internet oficială: https://www.ethos.io/ Carte albă: https://www.ethos.io/whitepaper Cumpără ETHOS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ethos (ETHOS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ethos (ETHOS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M Maxim dintotdeauna: $ 0.02191514 $ 0.02191514 $ 0.02191514 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00124526 $ 0.00124526 $ 0.00124526 Află mai mult despre prețul tokenului Ethos (ETHOS)

Tokenomie pentru Ethos (ETHOS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ethos (ETHOS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETHOS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETHOS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETHOS, explorează prețul în direct al tokenului ETHOS!

Predicție de preț pentru ETHOS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ETHOS? Pagina noastră de predicție de preț pentru ETHOS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ETHOS!

