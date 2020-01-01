Tokenomie pentru ErgOne (ERGONE) Descoperă informații cheie despre ErgOne (ERGONE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ErgOne (ERGONE) ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future. Pagină de internet oficială: https://ergone.io/ Carte albă: https://ergone.io/manifesto Cumpără ERGONE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ErgOne (ERGONE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ErgOne (ERGONE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.11K $ 33.11K $ 33.11K Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 910.55K $ 910.55K $ 910.55K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 36.36K $ 36.36K $ 36.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.712331 $ 0.712331 $ 0.712331 Minim dintotdeauna: $ 0.03212579 $ 0.03212579 $ 0.03212579 Preț curent: $ 0.03636143 $ 0.03636143 $ 0.03636143 Află mai mult despre prețul tokenului ErgOne (ERGONE)

Tokenomie pentru ErgOne (ERGONE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ErgOne (ERGONE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ERGONE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ERGONE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ERGONE, explorează prețul în direct al tokenului ERGONE!

