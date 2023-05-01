Tokenomie pentru EquityPay (EQPAY) Descoperă informații cheie despre EquityPay (EQPAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all. EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members. Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins. In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be 'DragonFly wallet', which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins. As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the "Dragonfly Wallet" itself. EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked. Pagină de internet oficială: https://equitypay.org/ Carte albă: https://equitypay.org/wp-content/uploads/2023/05/EquityPay-Whitepaper-V2.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru EquityPay (EQPAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EquityPay (EQPAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 225.16K $ 225.16K $ 225.16K Ofertă totală: $ 12.91M $ 12.91M $ 12.91M Ofertă aflată în circulație: $ 12.89M $ 12.89M $ 12.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 225.44K $ 225.44K $ 225.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.59076 $ 0.59076 $ 0.59076 Minim dintotdeauna: $ 0.00397447 $ 0.00397447 $ 0.00397447 Preț curent: $ 0.01746835 $ 0.01746835 $ 0.01746835 Află mai mult despre prețul tokenului EquityPay (EQPAY)

Tokenomie pentru EquityPay (EQPAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EquityPay (EQPAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EQPAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EQPAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EQPAY, explorează prețul în direct al tokenului EQPAY!

