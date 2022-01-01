Tokenomie pentru Eclipse Fi (ECLIP) Descoperă informații cheie despre Eclipse Fi (ECLIP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Eclipse Fi (ECLIP) What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community's privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We're partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What's next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches. Pagină de internet oficială: https://eclipsefi.io/ Carte albă: https://docs.eclipsefi.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Eclipse Fi (ECLIP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Eclipse Fi (ECLIP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 60.29K $ 60.29K $ 60.29K Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 114.17M $ 114.17M $ 114.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 158.43K $ 158.43K $ 158.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.493567 $ 0.493567 $ 0.493567 Minim dintotdeauna: $ 0.00042898 $ 0.00042898 $ 0.00042898 Preț curent: $ 0.0005277 $ 0.0005277 $ 0.0005277 Află mai mult despre prețul tokenului Eclipse Fi (ECLIP)

Tokenomie pentru Eclipse Fi (ECLIP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Eclipse Fi (ECLIP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ECLIP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ECLIP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ECLIP, explorează prețul în direct al tokenului ECLIP!

