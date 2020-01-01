Tokenomie pentru EARLY Radix (EARLY) Descoperă informații cheie despre EARLY Radix (EARLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EARLY Radix (EARLY) Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched. Pagină de internet oficială: https://stillearly.today/

Tokenomie și analiză de preț pentru EARLY Radix (EARLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EARLY Radix (EARLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 236.40K $ 236.40K $ 236.40K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 236.40K $ 236.40K $ 236.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.00636156 $ 0.00636156 $ 0.00636156 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0002364 $ 0.0002364 $ 0.0002364 Află mai mult despre prețul tokenului EARLY Radix (EARLY)

Tokenomie pentru EARLY Radix (EARLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EARLY Radix (EARLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EARLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EARLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EARLY, explorează prețul în direct al tokenului EARLY!

Predicție de preț pentru EARLY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EARLY? Pagina noastră de predicție de preț pentru EARLY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EARLY!

