Tokenomie pentru E4C (E4C) Descoperă informații cheie despre E4C (E4C), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio's marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui's gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui's first major game token launch with the entire protocol's support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms Pagină de internet oficială: https://www.ambrus.studio/ Carte albă: https://whitepaper.ambrus.studio/

Tokenomie și analiză de preț pentru E4C (E4C) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru E4C (E4C), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 413.11K $ 413.11K $ 413.11K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 133.91M $ 133.91M $ 133.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.137584 $ 0.137584 $ 0.137584 Minim dintotdeauna: $ 0.00304949 $ 0.00304949 $ 0.00304949 Preț curent: $ 0.00308455 $ 0.00308455 $ 0.00308455 Află mai mult despre prețul tokenului E4C (E4C)

Tokenomie pentru E4C (E4C): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru E4C (E4C) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri E4C care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri E4C care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru E4C, explorează prețul în direct al tokenului E4C!

