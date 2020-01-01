Tokenomie pentru DRAGONZ (DRAGONZ) Descoperă informații cheie despre DRAGONZ (DRAGONZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DRAGONZ (DRAGONZ) $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Pagină de internet oficială: https://www.dragonz.land/ Carte albă: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Cumpără DRAGONZ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DRAGONZ (DRAGONZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DRAGONZ (DRAGONZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M Maxim dintotdeauna: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 Minim dintotdeauna: $ 0.00937775 $ 0.00937775 $ 0.00937775 Preț curent: $ 0.01050786 $ 0.01050786 $ 0.01050786 Află mai mult despre prețul tokenului DRAGONZ (DRAGONZ)

Tokenomie pentru DRAGONZ (DRAGONZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DRAGONZ (DRAGONZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DRAGONZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DRAGONZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DRAGONZ, explorează prețul în direct al tokenului DRAGONZ!

