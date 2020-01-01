Tokenomie pentru Dor (DOR) Descoperă informații cheie despre Dor (DOR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation's global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. Pagină de internet oficială: https://constellationnetwork.io/dtm/ Carte albă: https://docs.getdor.com/metagraph/ Cumpără DOR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dor (DOR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dor (DOR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Ofertă totală: $ 428.99M $ 428.99M $ 428.99M Ofertă aflată în circulație: $ 305.26M $ 305.26M $ 305.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Maxim dintotdeauna: $ 0.386986 $ 0.386986 $ 0.386986 Minim dintotdeauna: $ 0.00237247 $ 0.00237247 $ 0.00237247 Preț curent: $ 0.00580322 $ 0.00580322 $ 0.00580322 Află mai mult despre prețul tokenului Dor (DOR)

Tokenomie pentru Dor (DOR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dor (DOR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOR, explorează prețul în direct al tokenului DOR!

