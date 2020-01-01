Tokenomie pentru Don PepeX (PEPEX) Descoperă informații cheie despre Don PepeX (PEPEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Don PepeX (PEPEX) Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance. Pagină de internet oficială: https://satoshismindaiagent.wegic.app/ Carte albă: https://www.dropbox.com/scl/fi/buai77wh6q92as0voifcp/The-Don-PepeX-Whitepaper.pdf?rlkey=k1dn5ubvs4q7395hv3cbnmxte&st=t3q71zyk&dl=0

Tokenomie și analiză de preț pentru Don PepeX (PEPEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Don PepeX (PEPEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.61K $ 52.61K $ 52.61K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 540.35M $ 540.35M $ 540.35M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 97.36K $ 97.36K $ 97.36K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Don PepeX (PEPEX)

Tokenomie pentru Don PepeX (PEPEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Don PepeX (PEPEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEPEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEPEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEPEX, explorează prețul în direct al tokenului PEPEX!

