Informații despre Dogy (DOGY) Woofing Our Way to the Moon! Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that's set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world. Dogy is more than just a token; it's a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you're new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity. By joining the Dogy pack, you're not just holding a promising new token—you're supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon! Pagină de internet oficială: https://dogytoken.com/ Cumpără DOGY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dogy (DOGY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dogy (DOGY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.71K $ 35.71K $ 35.71K Ofertă totală: $ 999.82B $ 999.82B $ 999.82B Ofertă aflată în circulație: $ 999.82B $ 999.82B $ 999.82B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.71K $ 35.71K $ 35.71K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Dogy (DOGY)

Tokenomie pentru Dogy (DOGY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dogy (DOGY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOGY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOGY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOGY, explorează prețul în direct al tokenului DOGY!

