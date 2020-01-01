Tokenomie pentru DIA (DIA) Descoperă informații cheie despre DIA (DIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DIA (DIA) DIA is a trustless oracle network delivering unmatched data coverage and fully verifiable feeds to power dApps on any blockchain, powered by the $DIA utility token. By sourcing data directly from 100+ primary sources, DIA ensures unparalleled accuracy and breadth of coverage, enabling protocols to support any asset with confidence. Its modular, rollup-based architecture executes all oracle operations onchain, guaranteeing full verifiability and eliminating reliance on opaque third parties. The network is fully permissionless, allowing anyone to deploy oracles, operate nodes, and stake to secure the data pipeline. This makes DIA the most transparent and trustless oracle solution available. Today, DIA supports 20,000+ assets across 60+ blockchains and powers 200+ dApps spanning DeFi, RWA tokenization, gaming, and more, scaling the oracle infrastructure that Web3 can verify, not just trust. Pagină de internet oficială: https://diadata.org/ Cumpără DIA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DIA (DIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DIA (DIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 66.12M $ 66.12M $ 66.12M Ofertă totală: $ 168.82M $ 168.82M $ 168.82M Ofertă aflată în circulație: $ 119.68M $ 119.68M $ 119.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 93.27M $ 93.27M $ 93.27M Maxim dintotdeauna: $ 5.73 $ 5.73 $ 5.73 Minim dintotdeauna: $ 0.208951 $ 0.208951 $ 0.208951 Preț curent: $ 0.552889 $ 0.552889 $ 0.552889 Află mai mult despre prețul tokenului DIA (DIA)

Tokenomie pentru DIA (DIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DIA (DIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DIA, explorează prețul în direct al tokenului DIA!

Predicție de preț pentru DIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru DIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DIA!

