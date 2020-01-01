Tokenomie pentru Dayhub (DAY) Descoperă informații cheie despre Dayhub (DAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dayhub (DAY) Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm's guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs. Pagină de internet oficială: https://dayhub.io/ Carte albă: https://docs.dayhub.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Dayhub (DAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dayhub (DAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Ofertă totală: $ 817.30M $ 817.30M $ 817.30M Ofertă aflată în circulație: $ 479.49M $ 479.49M $ 479.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.00758727 $ 0.00758727 $ 0.00758727 Minim dintotdeauna: $ 0.00549307 $ 0.00549307 $ 0.00549307 Preț curent: $ 0.00588608 $ 0.00588608 $ 0.00588608 Află mai mult despre prețul tokenului Dayhub (DAY)

Tokenomie pentru Dayhub (DAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dayhub (DAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DAY, explorează prețul în direct al tokenului DAY!

