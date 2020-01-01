Tokenomie pentru Dastra Network (DAN) Descoperă informații cheie despre Dastra Network (DAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dastra Network (DAN) Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business. Pagină de internet oficială: https://dastra.network/ Carte albă: https://dastra.network/whitepaper-en.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Dastra Network (DAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dastra Network (DAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 986.41K $ 986.41K $ 986.41K Ofertă totală: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Ofertă aflată în circulație: $ 126.04M $ 126.04M $ 126.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Maxim dintotdeauna: $ 0.02999587 $ 0.02999587 $ 0.02999587 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597 Află mai mult despre prețul tokenului Dastra Network (DAN)

Tokenomie pentru Dastra Network (DAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dastra Network (DAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DAN, explorează prețul în direct al tokenului DAN!

