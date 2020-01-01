Tokenomie pentru Ctrl (CTRL) Descoperă informații cheie despre Ctrl (CTRL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ctrl (CTRL) Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging. Pagină de internet oficială: https://ctrl.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Ctrl (CTRL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ctrl (CTRL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Ofertă totală: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Ofertă aflată în circulație: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Maxim dintotdeauna: $ 0.097066 $ 0.097066 $ 0.097066 Minim dintotdeauna: $ 0.004785 $ 0.004785 $ 0.004785 Preț curent: $ 0.02233162 $ 0.02233162 $ 0.02233162 Află mai mult despre prețul tokenului Ctrl (CTRL)

Tokenomie pentru Ctrl (CTRL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ctrl (CTRL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CTRL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CTRL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CTRL, explorează prețul în direct al tokenului CTRL!

