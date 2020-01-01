Tokenomie pentru Cryptax AI (CTAX) Descoperă informații cheie despre Cryptax AI (CTAX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cryptax AI (CTAX) The world of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, creating a decentralized ecosystem that gives individuals more control over their assets, investments, and transactions. Within this ecosystem, decentralized finance (DeFi) has emerged as a dynamic force, empowering millions of users to trade, lend, borrow, and stake assets without traditional intermediaries. However, with this newfound freedom comes complexity—especially when it comes to tax compliance. Cryptocurrencies and DeFi transactions have introduced unique, intricate challenges to tax reporting, leaving many users struggling to understand and fulfill their tax obligations. Pagină de internet oficială: https://usecryptax.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru Cryptax AI (CTAX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cryptax AI (CTAX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.28K $ 11.28K $ 11.28K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.28K $ 11.28K $ 11.28K Maxim dintotdeauna: $ 0.00403713 $ 0.00403713 $ 0.00403713 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011285 $ 0.00011285 $ 0.00011285 Află mai mult despre prețul tokenului Cryptax AI (CTAX)

Tokenomie pentru Cryptax AI (CTAX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cryptax AI (CTAX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CTAX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CTAX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CTAX, explorează prețul în direct al tokenului CTAX!

Predicție de preț pentru CTAX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CTAX? Pagina noastră de predicție de preț pentru CTAX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CTAX!

