Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: 1. The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface 2. Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities.

Tokenomie și analiză de preț pentru Cortex (CX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cortex (CX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.55M $ 18.55M $ 18.55M Ofertă totală: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Ofertă aflată în circulație: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.25M $ 25.25M $ 25.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.085724 $ 0.085724 $ 0.085724 Minim dintotdeauna: $ 0.00304057 $ 0.00304057 $ 0.00304057 Preț curent: $ 0.01533188 $ 0.01533188 $ 0.01533188 Află mai mult despre prețul tokenului Cortex (CX)

Tokenomie pentru Cortex (CX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cortex (CX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CX, explorează prețul în direct al tokenului CX!

Predicție de preț pentru CX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CX? Pagina noastră de predicție de preț pentru CX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CX!

