Tokenomie pentru Contango (TANGO) Descoperă informații cheie despre Contango (TANGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Contango (TANGO) What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. Pagină de internet oficială: https://contango.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Contango (TANGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Contango (TANGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 249.36M $ 249.36M $ 249.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.98M $ 19.98M $ 19.98M Maxim dintotdeauna: $ 0.118219 $ 0.118219 $ 0.118219 Minim dintotdeauna: $ 0.01243402 $ 0.01243402 $ 0.01243402 Preț curent: $ 0.01998732 $ 0.01998732 $ 0.01998732 Află mai mult despre prețul tokenului Contango (TANGO)

Tokenomie pentru Contango (TANGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Contango (TANGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TANGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TANGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TANGO, explorează prețul în direct al tokenului TANGO!

Predicție de preț pentru TANGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TANGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru TANGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TANGO!

