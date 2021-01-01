Tokenomie pentru Coinzix Token (ZIX) Descoperă informații cheie despre Coinzix Token (ZIX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Coinzix Token (ZIX) COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to "make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts"'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services. The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to "smoothen the transition from FIAT to CRYPTO" and increase the DeFi literacy. While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe. Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations. Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX's industry leader partner. COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad. ZIX is COINZIX's decentralized utility token, aimed to power COINZIX's ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. The ZIX token allows COINZIX stakeholders like customers, users, coaches, business owners, and partners to use it on each product, and to interact within the ecosystem. The functionalities of the ZIX Token will be adapted or extended, depending on the evolution of their platform. Pagină de internet oficială: https://coinzix.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Coinzix Token (ZIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Coinzix Token (ZIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 73.45K $ 73.45K $ 73.45K Ofertă totală: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Ofertă aflată în circulație: $ 5.76B $ 5.76B $ 5.76B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 76.53K $ 76.53K $ 76.53K Maxim dintotdeauna: $ 0.00154266 $ 0.00154266 $ 0.00154266 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Coinzix Token (ZIX)

Tokenomie pentru Coinzix Token (ZIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Coinzix Token (ZIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZIX, explorează prețul în direct al tokenului ZIX!

Predicție de preț pentru ZIX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZIX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZIX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

