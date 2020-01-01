Tokenomie pentru Code Token (CODE)
Informații despre Code Token (CODE)
In the ever-evolving world of cryptocurrency, the $CODE token emerges as a beacon of decentralization poised to disrupt the meme economy and redefine the way communities engage with digital assets. The $CODE Token represents a novel approach to digital currencies, leveraging the intrinsic appeal of memes to foster community, drive adoption, and generate value. With a foundation built on transparency, decentralization, and inclusivity, the $CODE token aims to democratize access to cryptocurrency while injecting humor and creativity into the space. All are welcome to join the community and share their creative ideas to make their vision successful.
Tokenomie și analiză de preț pentru Code Token (CODE)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Code Token (CODE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Code Token (CODE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Code Token (CODE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CODE care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CODE care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru CODE, explorează prețul în direct al tokenului CODE!
Predicție de preț pentru CODE
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CODE? Pagina noastră de predicție de preț pentru CODE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.