Tokenomie pentru Non-Playable Coin (NPC) Descoperă informații cheie despre Non-Playable Coin (NPC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Non-Playable Coin (NPC) Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It's a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth. Pagină de internet oficială: https://www.npc.com/ Carte albă: https://www.docs.npc.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/BeGY8KqKxboEwRbJd1q9H2K829jS4Rc5dEyNMYXCbV5p

Tokenomie și analiză de preț pentru Non-Playable Coin (NPC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Non-Playable Coin (NPC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 120.62M $ 120.62M $ 120.62M Ofertă totală: $ 8.05B $ 8.05B $ 8.05B Ofertă aflată în circulație: $ 7.52B $ 7.52B $ 7.52B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 129.16M $ 129.16M $ 129.16M Maxim dintotdeauna: $ 0.0675 $ 0.0675 $ 0.0675 Minim dintotdeauna: $ 0.000004232086353491 $ 0.000004232086353491 $ 0.000004232086353491 Preț curent: $ 0.016044 $ 0.016044 $ 0.016044 Află mai mult despre prețul tokenului Non-Playable Coin (NPC)

Structura în profunzime a tokenului Non-Playable Coin (NPC) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri NPC. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Non-Playable Coin (NPC) is a Meme-Fungible Token (MFT), a novel hybrid between a memecoin and an NFT. Its design and tokenomics are intentionally experimental and community-driven, with a focus on entertainment and meme culture rather than financial utility or investment returns. Issuance Mechanism Token Standard: NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT.

NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT. Supply: The maximum supply is 8,050,126,520 NPC.

The maximum supply is 8,050,126,520 NPC. Minting/Conversion: NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable.

NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable. Distribution: There is no evidence of a structured ICO, airdrop, or emission schedule. The project is described as an art experiment with no formal team or roadmap. Allocation Mechanism No Formal Allocation: There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap.

There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap. Community Focus: The token is designed for the community, with the base and customizable JPEGs intended for all 8+ billion humans on Earth. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset.

NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset. NFT Hybrid: NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible.

NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible. No Yield or Rewards: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture.

There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture. Tradability: NPC can be freely traded on decentralized exchanges (as ERC20) and NFT marketplaces (as ERC1155). Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition.

There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition. No Unlock Schedule: There is no unlock schedule or time-based release of tokens. Disclaimer NPC and NPC MFTs are a meme coin and NFT hybrid with absolutely no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team and no roadmap. The coin and art are completely useless and for entertainment purposes only. Tokenomics Table Aspect Details Token Standard ERC20 (fungible), ERC1155 (NFT) Max Supply 8,050,126,520 NPC Issuance No structured ICO/airdrop; community-driven Allocation No formal allocation; no team/investor breakdown Usage Meme coin, NFT hybrid, collectible, tradable on DEXs/NFT marketplaces Incentives None (no staking, yield, or rewards) Locking/Vesting None Unlock Schedule None Additional Insights Innovation: NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs.

NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs. Market Position: As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026.

As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026. Cultural Impact: The project is a commentary on meme culture and digital ownership, prioritizing fun and creativity over financial gain. References For more details, see the official documentation and project disclaimers: Introducing Non-Playable Coin (NPC) But What Are Meme Fungible Tokens (MFTs)? Tokenomics

Summary:

Non-Playable Coin (NPC) is a purely experimental, meme-driven token with no financial incentives, no structured allocation, and no locking or vesting. Its unique value lies in its hybrid design as both a meme coin and an NFT, serving as a digital collectible for the meme community.

Tokenomie pentru Non-Playable Coin (NPC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Non-Playable Coin (NPC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NPC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NPC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NPC, explorează prețul în direct al tokenului NPC!

Cum se cumpără NPC Te interesează să adaugi Non-Playable Coin (NPC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NPC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Non-Playable Coin (NPC) Analiza istoricului de preț pentru NPC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NPC!

Predicție de preț pentru NPC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NPC? Pagina noastră de predicție de preț pentru NPC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NPC!

