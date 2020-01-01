Explorează tokenomia pentru Cluster (CLSTR) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CLSTR, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Cluster (CLSTR) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CLSTR, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Cluster (CLSTR) Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing. Pagină de internet oficială: https://simngmi.com Capitalizare de piață: $ 132.91K $ 132.91K $ 132.91K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 132.91K $ 132.91K $ 132.91K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00013291 $ 0.00013291 $ 0.00013291 Află mai mult despre prețul tokenului Cluster (CLSTR) Tokenomie pentru Cluster (CLSTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cluster (CLSTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLSTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLSTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLSTR, explorează prețul în direct al tokenului CLSTR! Predicție de preț pentru CLSTR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CLSTR? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.