IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. Pagină de internet oficială: https://idex.io/ Carte albă: https://docs.idex.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae

Tokenomie și analiză de preț pentru IDEX (IDEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IDEX (IDEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.17M $ 23.17M $ 23.17M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 981.35M $ 981.35M $ 981.35M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.61M $ 23.61M $ 23.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 Minim dintotdeauna: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 Preț curent: $ 0.02361 $ 0.02361 $ 0.02361 Află mai mult despre prețul tokenului IDEX (IDEX)

Tokenomie pentru IDEX (IDEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IDEX (IDEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IDEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IDEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IDEX, explorează prețul în direct al tokenului IDEX!

Cum se cumpără IDEX Te interesează să adaugi IDEX (IDEX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru IDEX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra IDEX pe MEXC!

Istoric de preț pentru IDEX (IDEX) Analiza istoricului de preț pentru IDEX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru IDEX!

Predicție de preț pentru IDEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IDEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru IDEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IDEX!

