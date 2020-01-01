Explorează tokenomia pentru Chronoeffector (CHRONOEFFE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CHRONOEFFE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Chronoeffector (CHRONOEFFE) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CHRONOEFFE, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Chronoeffector (CHRONOEFFE) Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI. Pagină de internet oficială: https://chronoeffector.ai/ Tokenomie și analiză de preț pentru Chronoeffector (CHRONOEFFE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chronoeffector (CHRONOEFFE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 239.63K Ofertă totală: $ 999.94M Ofertă aflată în circulație: $ 999.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 239.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.00349309 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.0002397 Tokenomie pentru Chronoeffector (CHRONOEFFE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chronoeffector (CHRONOEFFE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHRONOEFFE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHRONOEFFE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.