Tokenomie pentru Cheeseball (CB) Descoperă informații cheie despre Cheeseball (CB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cheeseball (CB) Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community's attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love. Pagină de internet oficială: http://cheeseball.io/ Cumpără CB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cheeseball (CB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cheeseball (CB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 177.98K $ 177.98K $ 177.98K Ofertă totală: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Ofertă aflată în circulație: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 177.98K $ 177.98K $ 177.98K Maxim dintotdeauna: $ 0.02102669 $ 0.02102669 $ 0.02102669 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.000178 $ 0.000178 $ 0.000178 Află mai mult despre prețul tokenului Cheeseball (CB)

Tokenomie pentru Cheeseball (CB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cheeseball (CB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CB, explorează prețul în direct al tokenului CB!

Predicție de preț pentru CB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CB? Pagina noastră de predicție de preț pentru CB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CB!

