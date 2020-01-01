Tokenomie pentru ChAtoshI (CHATOSHI) Descoperă informații cheie despre ChAtoshI (CHATOSHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ChAtoshI (CHATOSHI) What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: - Discover and meet all their crypto-related demands - Access real-time market insights - Navigate and utilize decentralized applications (dApps) - Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality. What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: Discover and meet all their crypto-related demands

Access real-time market insights

Navigate and utilize decentralized applications (dApps)

Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality. Pagină de internet oficială: https://chatoshi.ai Carte albă: https://chatoshi.ai/whitepaper Cumpără CHATOSHI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ChAtoshI (CHATOSHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ChAtoshI (CHATOSHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Ofertă totală: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Ofertă aflată în circulație: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.00788568 $ 0.00788568 $ 0.00788568 Minim dintotdeauna: $ 0.00148505 $ 0.00148505 $ 0.00148505 Preț curent: $ 0.00203845 $ 0.00203845 $ 0.00203845 Află mai mult despre prețul tokenului ChAtoshI (CHATOSHI)

Tokenomie pentru ChAtoshI (CHATOSHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ChAtoshI (CHATOSHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHATOSHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHATOSHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHATOSHI, explorează prețul în direct al tokenului CHATOSHI!

Predicție de preț pentru CHATOSHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHATOSHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHATOSHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHATOSHI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!