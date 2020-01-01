Tokenomie pentru Chainflip (FLIP) Descoperă informații cheie despre Chainflip (FLIP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chainflip (FLIP) Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique 'Just-inTime' based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip's native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. Pagină de internet oficială: https://chainflip.io/ Carte albă: https://chainflip.io/whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Chainflip (FLIP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chainflip (FLIP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M Ofertă totală: $ 94.82M $ 94.82M $ 94.82M Ofertă aflată în circulație: $ 67.24M $ 67.24M $ 67.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.66M $ 58.66M $ 58.66M Maxim dintotdeauna: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Minim dintotdeauna: $ 0.30855 $ 0.30855 $ 0.30855 Preț curent: $ 0.618821 $ 0.618821 $ 0.618821 Află mai mult despre prețul tokenului Chainflip (FLIP)

Tokenomie pentru Chainflip (FLIP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chainflip (FLIP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLIP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLIP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLIP, explorează prețul în direct al tokenului FLIP!

