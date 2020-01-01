Tokenomie pentru CatGPT (CATGPT) Descoperă informații cheie despre CatGPT (CATGPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CatGPT (CATGPT) CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community. CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community. Pagină de internet oficială: https://www.fairlaunch.me/detail Cumpără CATGPT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CatGPT (CATGPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CatGPT (CATGPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 717.36K $ 717.36K $ 717.36K Ofertă totală: $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B Ofertă aflată în circulație: $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 717.36K $ 717.36K $ 717.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.00722966 $ 0.00722966 $ 0.00722966 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00014851 $ 0.00014851 $ 0.00014851 Află mai mult despre prețul tokenului CatGPT (CATGPT)

Tokenomie pentru CatGPT (CATGPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CatGPT (CATGPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CATGPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CATGPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CATGPT, explorează prețul în direct al tokenului CATGPT!

Predicție de preț pentru CATGPT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CATGPT? Pagina noastră de predicție de preț pentru CATGPT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CATGPT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!