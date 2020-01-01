Tokenomie pentru BunkerCoin (BUNKER) Descoperă informații cheie despre BunkerCoin (BUNKER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BunkerCoin (BUNKER) The world's biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750'000 sqft of bunker space and 10'700'000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa. Pagină de internet oficială: https://bunkercoin.io/ Carte albă: https://bunkercoin.io/whitepaper Cumpără BUNKER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BunkerCoin (BUNKER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BunkerCoin (BUNKER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Ofertă totală: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Ofertă aflată în circulație: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Maxim dintotdeauna: $ 0.00863041 $ 0.00863041 $ 0.00863041 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00123953 $ 0.00123953 $ 0.00123953 Află mai mult despre prețul tokenului BunkerCoin (BUNKER)

Tokenomie pentru BunkerCoin (BUNKER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BunkerCoin (BUNKER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUNKER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUNKER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUNKER, explorează prețul în direct al tokenului BUNKER!

Predicție de preț pentru BUNKER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BUNKER? Pagina noastră de predicție de preț pentru BUNKER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BUNKER!

