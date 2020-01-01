Tokenomie pentru Brokoli (BRKL) Descoperă informații cheie despre Brokoli (BRKL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Brokoli (BRKL) Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations. Pagină de internet oficială: https://brokoli.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru Brokoli (BRKL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Brokoli (BRKL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 171.31K $ 171.31K $ 171.31K Ofertă totală: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Ofertă aflată în circulație: $ 53.47M $ 53.47M $ 53.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 400.45K $ 400.45K $ 400.45K Maxim dintotdeauna: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Minim dintotdeauna: $ 0.0030708 $ 0.0030708 $ 0.0030708 Preț curent: $ 0.00320363 $ 0.00320363 $ 0.00320363 Află mai mult despre prețul tokenului Brokoli (BRKL)

Tokenomie pentru Brokoli (BRKL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Brokoli (BRKL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRKL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRKL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRKL, explorează prețul în direct al tokenului BRKL!

