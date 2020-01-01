Tokenomie pentru BORED (BORED) Descoperă informații cheie despre BORED (BORED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BORED (BORED) $BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide. Pagină de internet oficială: https://boredonape.com

Tokenomie și analiză de preț pentru BORED (BORED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BORED (BORED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 640.54K $ 640.54K $ 640.54K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 640.54K $ 640.54K $ 640.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.02780629 $ 0.02780629 $ 0.02780629 Minim dintotdeauna: $ 0.00053431 $ 0.00053431 $ 0.00053431 Preț curent: $ 0.00065291 $ 0.00065291 $ 0.00065291 Află mai mult despre prețul tokenului BORED (BORED)

Tokenomie pentru BORED (BORED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BORED (BORED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BORED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BORED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BORED, explorează prețul în direct al tokenului BORED!

Predicție de preț pentru BORED Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BORED? Pagina noastră de predicție de preț pentru BORED combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BORED!

