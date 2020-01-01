Explorează tokenomia pentru Bonecoin (BONECOIN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BONECOIN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Bonecoin (BONECOIN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BONECOIN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Bonecoin (BONECOIN) / Tokenomie / Tokenomie pentru Bonecoin (BONECOIN) Descoperă informații cheie despre Bonecoin (BONECOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Bonecoin (BONECOIN) BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today. Pagină de internet oficială: https://www.bonecoin.dev/ Carte albă: https://x.com/boneGPT/status/1890060595468394586?t=gZbqMhQX1Ezx4VfAA9Gt5w&s=19 Cumpără BONECOIN acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Bonecoin (BONECOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bonecoin (BONECOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.14K Ofertă totală: $ 995.48M Ofertă aflată în circulație: $ 995.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 71.14K Maxim dintotdeauna: $ 0.00142734 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bonecoin (BONECOIN) Tokenomie pentru Bonecoin (BONECOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bonecoin (BONECOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BONECOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BONECOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BONECOIN, explorează prețul în direct al tokenului BONECOIN! Predicție de preț pentru BONECOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BONECOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru BONECOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BONECOIN! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.