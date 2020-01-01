Explorează tokenomia pentru BoltAI (BOLTAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BOLTAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru BoltAI (BOLTAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BOLTAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / BoltAI (BOLTAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru BoltAI (BOLTAI) Descoperă informații cheie despre BoltAI (BOLTAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre BoltAI (BOLTAI) BoltAI is a revolutionary AI platform created to redefine the way content is generated, offering an unparalleled suite of tools for creativity. Users can generate stunning images, high-quality videos, and unique music effortlessly. BoltAI also introduces advanced features like virtual try-on for clothes, seamless face swapping, and instant image colorization, making it a one-of-a-kind platform. The project’s mission is to democratize cutting-edge AI technology, providing users with free, easy-to-use tools that empower them to turn their creative visions into reality. Designed for accessibility and innovation, BoltAI ensures that individuals and businesses alike can harness the power of AI to transform their ideas into impactful creations. Pagină de internet oficială: https://bolt-ai.live/ Tokenomie și analiză de preț pentru BoltAI (BOLTAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BoltAI (BOLTAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.59K $ 12.59K $ 12.59K Ofertă totală: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Ofertă aflată în circulație: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.59K $ 12.59K $ 12.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.00120249 $ 0.00120249 $ 0.00120249 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BoltAI (BOLTAI) Tokenomie pentru BoltAI (BOLTAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BoltAI (BOLTAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOLTAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOLTAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. 