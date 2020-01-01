Tokenomie pentru BLAKE (BLAKE)
Informații despre BLAKE (BLAKE)
WELCOME To TRON, DEGENS.
Blake is a surreal, multimedia odyssey that delves into the subconscious mind of its enigmatic protagonist. Inspired by Matt Furie's distinctive art style, this project brings Blake's dreamlike world to life through a fusion of animation, video games, and interactive experiences.
In Blake, users embark on a fantastical journey through a vibrant, ever-changing landscape of bizarre creatures, abstract architecture, and mind-bending puzzles. As they navigate this strange realm, they uncover clues about Blake's mysterious past and the forces that shape his reality.
With its unique blend of art, storytelling, and interactivity, Blake invites users to immerse themselves in a world that is both mesmerizing and unsettling, challenging their perceptions and blurring the lines between reality and fantasy.
Tokenomie și analiză de preț pentru BLAKE (BLAKE)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BLAKE (BLAKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru BLAKE (BLAKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru BLAKE (BLAKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri BLAKE care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri BLAKE care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLAKE, explorează prețul în direct al tokenului BLAKE!
Predicție de preț pentru BLAKE
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLAKE? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLAKE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.