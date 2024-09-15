Explorează tokenomia pentru BKOKFi (BKOK) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BKOK, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru BKOKFi (BKOK) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BKOK, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre BKOKFi (BKOK) Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Pagină de internet oficială: https://bkokfi.com Carte albă: https://blackrock.gitbook.io/blackrock Cumpără BKOK acum! Tokenomie și analiză de preț pentru BKOKFi (BKOK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BKOKFi (BKOK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 390,60K $ 390,60K $ 390,60K Ofertă totală: $ 4,87M $ 4,87M $ 4,87M Ofertă aflată în circulație: $ 4,87M $ 4,87M $ 4,87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 390,60K $ 390,60K $ 390,60K Maxim dintotdeauna: $ 1,94 $ 1,94 $ 1,94 Minim dintotdeauna: $ 0,03561185 $ 0,03561185 $ 0,03561185 Preț curent: $ 0,080228 $ 0,080228 $ 0,080228 Află mai mult despre prețul tokenului BKOKFi (BKOK) Tokenomie pentru BKOKFi (BKOK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BKOKFi (BKOK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BKOK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BKOK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BKOK, explorează prețul în direct al tokenului BKOK! Predicție de preț pentru BKOK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BKOK? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.