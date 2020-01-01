Explorează tokenomia pentru Bizzy by Virtuals (BIZ) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BIZ, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Bizzy by Virtuals (BIZ) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BIZ, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Bizzy by Virtuals (BIZ) Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation. Pagină de internet oficială: https://www.buzzing.club/ Cumpără BIZ acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Bizzy by Virtuals (BIZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bizzy by Virtuals (BIZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 996.69K $ 996.69K $ 996.69K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 996.69K $ 996.69K $ 996.69K Maxim dintotdeauna: $ 0.02075262 $ 0.02075262 $ 0.02075262 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00099669 $ 0.00099669 $ 0.00099669 Află mai mult despre prețul tokenului Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomie pentru Bizzy by Virtuals (BIZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bizzy by Virtuals (BIZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIZ, explorează prețul în direct al tokenului BIZ! Predicție de preț pentru BIZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIZ? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.