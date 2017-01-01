Tokenomie pentru BitSong (BTSG) Descoperă informații cheie despre BitSong (BTSG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BitSong (BTSG) BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market. Pagină de internet oficială: https://bitsong.io/en Carte albă: https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf Cumpără BTSG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BitSong (BTSG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BitSong (BTSG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 267.82K $ 267.82K $ 267.82K Ofertă totală: $ 121.86M $ 121.86M $ 121.86M Ofertă aflată în circulație: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 270.87K $ 270.87K $ 270.87K Maxim dintotdeauna: $ 0.670388 $ 0.670388 $ 0.670388 Minim dintotdeauna: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Preț curent: $ 0.00222331 $ 0.00222331 $ 0.00222331 Află mai mult despre prețul tokenului BitSong (BTSG)

Tokenomie pentru BitSong (BTSG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BitSong (BTSG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BTSG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BTSG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BTSG, explorează prețul în direct al tokenului BTSG!

Predicție de preț pentru BTSG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BTSG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BTSG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BTSG!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

