Informații despre Bitcointry Token (BTTY) This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Pagină de internet oficială: https://bitcointry.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitcointry Token (BTTY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitcointry Token (BTTY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 272.85K $ 272.85K $ 272.85K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 492.07M $ 492.07M $ 492.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 277.24K $ 277.24K $ 277.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.0025112 $ 0.0025112 $ 0.0025112 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00055499 $ 0.00055499 $ 0.00055499 Află mai mult despre prețul tokenului Bitcointry Token (BTTY)

Tokenomie pentru Bitcointry Token (BTTY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitcointry Token (BTTY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BTTY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BTTY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BTTY, explorează prețul în direct al tokenului BTTY!

Predicție de preț pentru BTTY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BTTY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BTTY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BTTY!

