Informații despre Bismuth (BIS) Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi's whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed. Pagină de internet oficială: https://bismuthcoin.org Carte albă: https://bismuthcoin.org/pdf/whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Bismuth (BIS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bismuth (BIS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 408.12K $ 408.12K $ 408.12K Ofertă totală: $ 41.21M $ 41.21M $ 41.21M Ofertă aflată în circulație: $ 38.08M $ 38.08M $ 38.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 441.62K $ 441.62K $ 441.62K Maxim dintotdeauna: $ 8.94 $ 8.94 $ 8.94 Minim dintotdeauna: $ 0.00114665 $ 0.00114665 $ 0.00114665 Preț curent: $ 0.01071644 $ 0.01071644 $ 0.01071644 Află mai mult despre prețul tokenului Bismuth (BIS)

Tokenomie pentru Bismuth (BIS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bismuth (BIS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIS, explorează prețul în direct al tokenului BIS!

